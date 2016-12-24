В финале женского Кубка России по баскетболу «УГМК» сыграет с курским «Динамо»

Вторым финалистом розыгрыша Кубка России 2016/2017 стали хозяйки «Финала четырёх», проходящего в Курске – местное «Динамо» одержало волевую победу над оренбургской «Надеждой» со счётом 63:59 (12:11, 16:16, 21:24, 14:8).

Заключительную четверть команды провели «на качелях», попеременно выходя вперёд в счёте, в концовке удача была на стороне курянок.

Финальный матч «Динамо» (Курск) – «УГМК» состоится завтра, 24 декабря, начало в 20.00 по свердловскому времени. Екатеринбургская «УГМК» - самый титулованный клуб в розыгрыше Кубка России. «Лисицы» владели трофеем семь раз, в том числе шесть раз подряд (в 2009-2014 годах). Два предыдущих розыгрыша приносили победу курскому «Динамо».