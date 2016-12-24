Полиция разыскивает водителя, сбежавшего после наезда на пешехода

Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя, в минувшую пятницу, 23 декабря, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибла 75-летняя пенсионерка.

- Предположительно в 17:30 пока что неустановленный водитель на неустановленном автомобиле на 93 км автодороги Горбуновское - Байкалово - Ирбит допустил наезд на женщину пешехода и скрылся, - сообщили в УГИБДД. - От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности водителя.