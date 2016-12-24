В Екатеринбурге из-за короткого замыкания едва не сгорела гимназия №9

Короткое замыкание, произошедшее в ночь на субботу, 24 декабря, едва не привело к возгоранию в здании одной из старейших школ Екатеринбурга - гимназии №9 на проспекте Ленина. Прибывшие на вызов пожарные установили, что горения, к счастью, не было - всё ограничилось задымлением спортивного зала учебного заведения.

- Сообщение о пожаре на проспекте Ленина поступило в 23:59, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - По предварительной информации произошло задымление в спортивном зале гимназии. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения.

На проверку всех помещений учебного заведения пожарным потребовалось ещё полтора часа. Установлено, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.