Очередной сводный отряд свердловской полиции выехал в командировку на Северный Кавказ

Сводный отряд сотрудников свердловского гарнизона полиции отправился в очередную шестимесячную служебную командировку на Северный Кавказ. Убывшие стражи порядка заменят там своих коллег, срок командировки которых завершается: как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уже через несколько дней обратный эшелон доставит их на Средний Урал.

- Более ста уральских силовиков проведут следующие полгода вдали от дома и будут оказывать практическую помощь местным органам внутренних дел в поддержании правопорядка и раскрытии преступлений, - рассказал полковник Валерий Горелых. - Накануне отъезда сотрудники полиции прошли обязательную специальную подготовку по действиям в чрезвычайных условиях и обстоятельствах, а тыловые подразделения обеспечили их всем необходимым.

О готовности стражей порядка к командировке начальнику Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору внутренней службы Виктору Бердникову доложил руководитель отдела профессиональной подготовки полковник Владимир Лемещук, он же командир эшелона. Благословил стражей порядка на достойное несение службы духовный наставник ГУ МВД области отец Владимир.