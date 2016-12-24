В Екатеринбурге торжественно наградят отличившихся спасателей

26 декабря в 15:00 в Свердловском академическом театре музыкальной комедии (проспект Ленина, 47) в рамках празднования Дня спасателя состоится торжественное награждение пожарных, проявившим мужество и героизм при исполнении профессионального долга.

Сотрудникам МЧС будут вручены ведомственные награды, благодарственные письма главы МЧС России, губернатора Свердловской области, Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области.