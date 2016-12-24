Представители МЧС проверят безопасность Дворца детского творчества

24 декабря 2016, 10:23

26 декабря в 10:00 во Дворце творчества детей и молодёжи "Одаренность и технологии" (улица Карла Либкнехта, 44), где состоятся детские новогодние представления, сотрудники МЧС проведут осмотр в рамках профилактической операции "Новый год".

Инспектора государственного пожарного надзора проверят исправность автоматической системы обнаружения и оповещения о пожаре, соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения и знания персонала о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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