Свердловские железнодорожники озвучили стоимость проезда в "Ласточках"

В преддверии повышения тарифов на проезд в пригородных поездах Свердловской железной дороги, железнодорожники официально озвучили стоимость проезда в электропоездах "Ласточка" с 1 января 2017 года.

С учётом индексации тарифов на проезд в поездах пригородного сообщения билет на "Ласточку" будет стоить:

по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил 260 рублей (в 2016 году 250 рублей),

по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский 217 рублей (ранее 208 рублей),

по маршруту Екатеринбург – Кузино 145 рублей (ранее 140 рублей).

Напомним, в Свердловской области тарифы проиндексированы на 4%. Так, стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне (до 5 км) по сравнению с 2016 годом увеличится на 1 рубль и составит 28 рублей.

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области о повышении тарифов было принято в конце ноября и было опубликовано на сайте РЭК.