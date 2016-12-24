Свердловские железнодорожники озвучили стоимость проезда в "Ласточках"

17 часов назад
Четверть века назад квартиры в Екатеринбурге продавали на аукционе
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Галактика» состоялся первый на Среднем Урале аукцион квартир.
21 час назад
Врачи будут приходить на дом до 22:00
В уральской столице увеличили время работы службы неотложной помощи, которая есть при каждой городской больнице. Из-за того, что гриппом и ОРВИ заболели слишком много взрослых и детей, терапевтов и педиатров можно будет вызывать домой до позднего вечера.
22 часа назад
Ассистирует робот
Екатеринбургские офтальмологи провели операцию в прямом эфире
22 часа назад
Качканарский Дружок заработал 85 тысяч рублей
Памятники бездомным животным есть во многих городах мира, но в Качканаре пошли дальше – решили сделать металлическую скульптуру помощником в бедах настоящих животных.
23 декабря 2016
25 лет назад в Свердловской области появилось первое казино
В 1991 году в екатеринбургском ресторане «Космос» прошла презентация казино «Катариненбург» («Katarinеnburg»).
22 декабря 2016
Уральцы подарят статую святого крымскому городу Судак
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил мастерскую «Дубровин» под Первоуральском и осмотрел только что отлитый памятник Стефану Сурожскому, который станет подарком крымскому городу Судаку — побратиму Берёзовского. Монумент покровителю Судака изготовлен по инициативе главы региона и при поддержке свердловского отделения партии «Единая Россия». 28 декабря, в день памяти святого, скульптура украсит центральную площадь города, рядом со зданием администрации.
22 декабря 2016
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Юрий Павлович ЗАЙКОВ, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук, доктор химических наук
В этом году наш институт совместно с предприятием «ТВЭЛ» Росатома создал производство топливных элементов, которые совершенно по-новому защитят российские газопроводы. Прошли удачные испытания камеры сгорания для двигателей малой тяги — их мы проводили совместно с Роскосмосом, а сами камеры произведены по технологии, которую разработали наши учёные. В уходящем году сложились конструктивные отношения с предприятем
22 декабря 2016
Есть ли жизнь на Проксиме?
О планете, похожей на Землю, «ОГ» рассказал руководитель Коуровской обсерватории.
22 декабря 2016
Черноисточинский начали очищать
На днях составленный межведомственной комиссией план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Что именно поможет сделать чистой воду, которую получают из-под кранов половина жителей Нижнего Тагила?
21 декабря 2016
Крупное ЧП в Кольцово обошлось без жертв
Екатеринбург второй раз за неделю оказался в центре авиановостей. В понедельник в Якутии совершил аварийную посадку ИЛ-18, перевозивший военнослужащих из столицы Урала. Пассажирам и экипажу удалось спастись только благодаря грамотным действиям командира судна. А ночью со вторника на среду крупное ЧП произошло в аэропорту Кольцово. Жертв снова удалось избежать. В критический момент пилоты приняли верное решение.