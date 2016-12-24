Губернатор Куйвашев поздравит бюджетников-новосёлов

26 декабря в 15:00 губернатор Евгений Куйвашев поздравит с новосельем жильцов первого в стране многоквартирного дома, построенного с государственной поддержкой для работников бюджетной сферы.

Напомним, ЖСК "Альянс" был создан во исполнение указа Президента РФ "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем", а также поручения губернатора Евгения Куйвашева. Кооператив объединил работников федеральных, областных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также многодетные семьи.

Аккредитация до 11.00 26 декабря. Автобус для СМИ отправляется от резиденции губернатора в 14:00 26 декабря.