Общественный совет при ГУ МВД по Свердловской области подвел итоги работы за три года

В Екатеринбурге состоялось итоговое заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области (созыва 2013-2016 годов). Заключительное мероприятие проводили председатель совета Владимир Красильников и начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.

Как сообщил официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых, совещание общественники провели нетрадиционно, в режиме видеоконференции с участием руководителей всех территориальных ОВД и своих коллег.

- Оглядываясь назад на пройденный нами путь, в первую очередь, хотелось бы отметить тот объем работы, который был проделан за три последних года, - отметил во вступительном слове генерал Бородин. - Он действительно велик и позволяет сделать выводы о том, что каждый представитель совета находится на своем месте, оптимальным образом решает возложенные на него задачи. Нам удалось работать в тесном сотрудничестве, сообща решать насущные проблемы, которые были актуальны и для сотрудников системы МВД, и для гражданского населения.

За три года члены совета более 100 раз принимали участие в профилактических рейдах по пресечению деятельности подпольных игровых клубов, соблюдению закона о запрете продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, рейдах ГИБДД "Безопасная дорога", "Стоп-контроль", работали с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН, полицейскими патрулями.

Члены Совета 125 раз посетили с рабочими визитами подразделения органов внутренних дел области. В ходе выездов проверялись дежурные части, опорные пункты участковых уполномоченных, изоляторы временного содержания и другие подразделения.

Дважды Общественный совет становился победителем Всероссийского конкурса МВД России.

Отметим, срок полномочий этого состава Общественного совета завершается. В настоящее время формируется новый коллектив, членами которого станут бывшие и вновь избранные активисты.