В Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвящённые подготовке к Чемпионату мира по футболу

24 декабря 2016, 12:03

27 декабря в 12:00 на строительной площадке Центрального стадиона ("Екатеринбург-Арена") (улица Репина, 5) состоится пресс-тур для СМИ уральского региона. Генеральный директор компании-подрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев расскажет о том, какие работы уже были проделаны и что ещё предстоит выполнить за оставшийся до начала игр чемпионата год.

В 14:00 в ТРЦ "Гринвич"(улица 8 Марта, 46) композитор Александр Пантыкин, олимпийская чемпионка Ирина Зильбер и футболисты клуба "Урал" откроют постоянное представительство фотозоны к чемпионату мира 2018 года.

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