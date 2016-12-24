ГИБДД Екатеринбурга перевели на усиленный вариант несения службы

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга переведены на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения в преддверии новогодних праздников. Как сообщает отдел ГИБДД уральской столицы, дополнительные наряды уже вышли на службу.

- Мероприятия проводятся в целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, - говорится в сообщении отделения пропаганды. - Особое внимание обращено на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и предупреждения нарушений водителями правил дорожного движения при перевозке детей-пассажиров.

Руководство ГИБДД призывает жителей и гостей областного центра, в первую очередь водителей, с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности самих же граждан.