Мэр Екатеринбурга Ройзман проведёт итоговую пресс-конференцию
24 декабря 2016, 12:36
27 декабря в 14:00 в кабинете главы Екатеринбурга (проспект Ленина 24а, каб.401) состоится пресс-конференция мэра города - председателя Екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана.
Глава города подведет итоги работы городской думы в уходящем году, расскажет о развитии городских проектов, инициаторами которых он являлся, и даст оценку событиям, происходящим сегодня в Екатеринбурге, регионе и в масштабах станы в целом.
Принять участие в пресс-конференции смогут только СМИ, аккредитовавшиеся на мероприятие до 18:00 26 декабря.
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