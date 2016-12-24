В другой допинг-пробе Поветкина следов запрещённого вещества не оказалось
24 декабря 2016, 12:44 / Спорт
Допинг-проба российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина, взятая 13 декабря, не содержит запрещенных препаратов.
Об этом заявил журналистам промоутер боксёра Андрей Рябинский.
17 декабря в Екатеринбурге должен был состоятся титульный бой Поветкина со Стиверном. Однако, Всемирный боксерский совет (WBC) отменил бой, поскольку в день поединка было объявлено, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное вещество остарин.
По словам Рябинского, препарат остарин, который якобы был найден в допинг-пробе от 6 декабря, выводится из организма больше года и следы его хорошо обнаруживаются тестами, но уже в допинг-пробе от 13 декабря этого запрещённого вещества нет.
– Мы не можем как-либо комментировать ситуацию, пока идет разбирательство, – приводит ТАСС слова президента WBC Маурисио Сулеймана. – Все допинг-пробы будет исследованы, а их результаты будут приложены к делу. Думаю, в ближайшее время уже будут первые новости относительно данного расследования.
Андрея Рябинский в свою очередь заявляет, что будет отстаивать невиновность Поветкина в суде.