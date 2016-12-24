В Екатеринбурге пройдёт круглый стол в темноте

26 декабря, в 10:45 автономная некоммерческая организация "Белая трость" (Тургенева 22, подъезд 3, оф.7) проведёт круглый стол в темноте "Тактильное восприятие мира".

Участники обсудят вопросы, связанные с техниками использования тактильной информации в коммуникации.

Уникальность данного мероприятия заключается также в том, что ведущие круглого стола – незрячие тренеры: президент АНО "Белая трость" Олег Колпащиков и ведущий методист научно-методического центра "Доступная среда" Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Сергей Уймин.