В Екатеринбурге пройдёт круглый стол в темноте

24 декабря 2016, 12:43

26 декабря, в 10:45 автономная некоммерческая организация "Белая трость" (Тургенева 22, подъезд 3, оф.7) проведёт круглый стол в темноте "Тактильное восприятие мира".

Участники обсудят вопросы, связанные с техниками использования тактильной информации в коммуникации.

Уникальность данного мероприятия заключается также в том, что ведущие круглого стола – незрячие тренеры: президент АНО "Белая трость" Олег Колпащиков и ведущий методист научно-методического центра "Доступная среда" Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Сергей Уймин.

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