В резиденции губернатора Свердловской области пройдут ёлки для юных уральцев

26 декабря в 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) состоится первое новогоднее представление. Глава региона Евгений Куйвашев поздравит юных свердловчан, в числе которых воспитанники сысертской, екатеринбургской, полевской, новоуральской, верхнепышминской, филатовской школ-интернатов; корзуновского, верхнетагильского, серовского детских домов-школ, а также новоуральских школ № 1 и № 2; центра «Дар», детского дома-школы при Свердловском областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже. Кроме того, гостями новогоднего праздника станут дети из многодетной семьи Афанасьевых; победители международных, всероссийских, региональных соревнований, конкурсов и олимпиад.

26 декабря в 14:30 на праздничное представление приглашены юные кадеты и учащиеся казачьих классов, также в числе гостей – правнуки ветерана Великой Отечественной войны Леонида Максимовича Шимова.

Уже традиционно среди приглашенных – семьи военных, служащих в составе экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Екатеринбург" и "Верхотурье". Для них новогоднее представление в резиденции губернатора Свердловской области состоится 4 января в 11.00. Предполагается, что помимо праздника, делегация также посетит музей военной техники "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме и Ельцин Центр.