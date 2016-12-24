Свердловские "единороссы" определились со своим лидером

В субботу, 24 декабря, в ходе XXX внеочередной отчётно-выборной конференции свердловского отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий был переизбран на должность секретаря регионального отделения. Голосование за кандидатов на пост секретаря было тайным.

Кандидатуру Виктора Шептия предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Призываю поддержать нашего действующего секретаря Виктора Анатольевича Шептия, - призвал присутствующих на конференции делегатов глава региона.

Также делегаты предложили альтернативную Шептию кандидатуру члена региональной контрольной комиссии свердловского отделения партии Андрея Серикова.

В голосовании приняли участие 234 делегата. Шесть бюллетеней были признаны недействительными. В итоге Серикова поддержали 59 партийцев, за Шептия проголосовали 169 членов партии.