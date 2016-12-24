В Екатеринбурге водитель "мерседеса" врезался в столб и погиб

Утром в субботу, 24 декабря, в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщает отдел ГИБДД по уральской столице, столкновение автомашины с осветительным столбом произошло на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Гагарина.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 07:30 утра, - сообщили в ОГИБДД. - По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Гагарина со стороны Малышева, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, в ходе которой будут окончательно установлены причины трагедии.