Шоумен Павел Воля объявил о срыве концерта в Екатеринбурге

24 декабря 2016, 15:05 / Культура

Выступление известного российского шоумена, юмориста и резидента программы Comedy Club Павла Воли в Екатеринбурге не состоится. Об этом сам артист сообщил на своей официальной странице в сети Twitter в субботу, 24 декабря. Ответственность за срыв концерта в уральской столице Воля переложил на организаторов шоу.

Выступление было запланировано на 25 декабря.

Кроме Екатеринбурга концерт Павла Воли был отменён и в Тюмени.

- По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются, - написал юморист. - Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведём эти концерты с другими людьми в другой раз.

По словам артиста, это произойдёт уже в следующем году. 

Стоит отметить, что в начале ноября произошёл скандал: Павел Воля, выступая перед русскоязычной публикой в Нью-Йорке, использовал Екатеринбург в качестве юмористического образа, показывающего отсутствие в России свободы. По словам юмориста, в Нью-Йорке он может свободно устроить выступление на русском языке, а в столице Среднего Урала это было бы невозможно. Запись концерта вызвала неоднозначные реакции. Сам артист переложил вину за скандал на СМИ, назвав тех, кто написал об этом "плохими людьми".

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