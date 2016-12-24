Шоумен Павел Воля объявил о срыве концерта в Екатеринбурге

22 часа назад
Об Уралвагонзаводе языком Ключевского
Научный редактор отдела по связям с общественностью Уралвагонзавода Сергей Устьянцев удостоен литературной премии «Щит и меч Отечества» за монографию «Очерки истории отечественной индустриальной культуры ХХ века». В четверг, на торжественной церемонии в Доме Пашкова Сергей получил свою награду.
22 декабря 2016
Быт и быль Старой Европы
Сегодня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открывается новая выставка – «Быт и нравы Старой Европы». На ней представлены 28 графических работ из фондов музея, которые в полной мере отражают повседневную жизнь европейцев XVII-XIX веков.
22 декабря 2016
Университетами были лагеря
В Краснотурьинске открылась выставка, посвящённая одному из самых известных заключённых Богословлага, народному артисту РСФСР Петру Вельяминову.
22 декабря 2016
В Краснотурьинске открылась выставка Петру Вельяминову
«Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Пираты XX века», «Челюскинцы», «Ермак» – это лишь несколько картин, за которые зрители нашей страны полюбили замечательного актёра Петра Вельяминова.
21 декабря 2016
Снимки четырёх свердловских фотографов признаны лучшими в России
Сразу четыре свердловских фотографа стали финалистами крупнейшего всероссийского фотоконкурса «The Best of Russia-2016» – «Лучшие фотографии России».
21 декабря 2016
Не стало Галины Умпелевой
Не стало народной артистки РФ, почётного гражданина Свердловской области Галины Умпелевой. Галина Николаевна скончалась 20 декабря 2016 года на 78-м году жизни.
21 декабря 2016
Музей «Боевая слава Урала» получил премию правительства РФ
Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации за достижения в области туризма. Среди лучших российских проектов – музей военной техники УГМК «Боевая слава Урала». Награды также получили и его создатели – генеральный директор «УГМК» Андрей Козицын и директор музея Александр Емельянов.
20 декабря 2016
Что у вас за плечами
Какие сумки и рюкзаки предлагают уральские дизайнеры
20 декабря 2016
Художник с талантом дипломата
Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается выставка, посвящённая 100-летию Давида Ионина. Больше 20 лет Давид Маркович возглавлял Свердловское отделение Союза художников, а в общей сложности посвятил ему 33 года.
19 декабря 2016
Человек с «Улицы Сезам»
«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» – эти фильмы смотрели, думаю, все. А снял эти замечательные картины уроженец Свердловска, заслуженный деятель искусств РФ Владимир ГРАММАТИКОВ.