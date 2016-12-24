Из-за аварии водопровода в Екатеринбурге ограничено движение по Уралмашу

В связи с ликвидацией последствий аварии на сетях холодного водоснабжения в Екатеринбурге с утра субботы, 24 декабря и ориентировочно до полудня воскресенья, 25 декабря ограничено движение общественного транспорта в микрорайоне Уралмаш.

- С 10:00 24 декабря до 12:00 25 декабря закрыто движение троллейбусов 13-го маршрута ("Коммунистическая - Таганская") в обоих направлениях, - сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. - Кроме того, с 22:00 24 декабря до 12:00 25 декабря на линии не будут появляться троллейбусы маршрута № 8 ("Коммунистическая - площадь 1-й Пятилетки - Коммунистическая"). В настоящее время, согласно онлайн-карте ТТУ, троллейбусы кольцевого маршрута движутся в обычном режиме.

Специалисты Водоканала работают на улицах Восстания и Ломоносова. Транспортники просят пассажиров быть внимательными при планировании поездок и отнестись к временным неудобствам с пониманием.