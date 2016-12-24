В Сербии в возрасте 66 лет скончалась стюардесса-рекордсменка Весна Вулович

24 декабря 2016, 16:37 / Общество

Весна Вулович, вошедшая в историю как человек, выживший при падении с высоты 10 км, скончалась в Белграде. Как сообщает Associated Press, тело 66-летней женщины было обнаружено в минувшую пятницу в её квартире. О причинах смерти не сообщается. 

В 1972 году 23-летняя Весна Вулович, работавшая стюардессой в авиакомпании "Югославские авиалинии" (Yugoslav Airlines), оказалась единственной выжившей после теракта, предположительно проведённого хорватскими националистами. В самолёте DC-9, следовавшем в Белград из Стокгольма на высоте около 10 тыс. м сработало взрывное устройство. Погибли 27 из 28 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Стюардесса Вулович получила тяжелейшие травмы, но осталась жива. После излечения Весна пыталась вернуться к работе стюардессой, но была оставлена на офисной работе.

В 1985 году Вулович была внесена в Книгу рекордов Гинесса как человек, выживший при падении с самой большой высоты без парашюта.

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