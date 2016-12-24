В Екатеринбурге произошло ДТП с участием лошади и маршрутки

Сбежавшая от хозяев лошадь стала участницей ДТП в Екатеринбурге. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, бегущее по улице Куйбышева животное под седлом, но без всадника "бешеным галопом" пересекло улицу Белинского в направлении Восточной. Там и произошло столкновение лошади с микроавтобусом.

- У Шарташского рынка на перекрестке маршрутный автобус столкнулся с лошадью, видимо, отвязавшейся (рядом с перекрестком стоят еще одна лошадь и пони), - сообщил очевидец. - Лобовое стекло автобуса - в сплошную паутину, что не помешало водителю продолжить рейс без высадки пассажиров.

Как отмечается, испуганная лошадь "рванула по Куйбышева". Никто догонять её не стал. В ГИБДД о данном происшествии пока информацией не располагают.