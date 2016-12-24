Начальник свердловского ГУФСИН проведёт приём граждан

25 января 2017 года в 15:00 в приемной Президента Российской Федерации по Уральскому Федеральному округу, находящейся (Набережная рабочей молодежи, д. 2) временно исполняющий полномочия начальника ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Сергей Владиславович Патронов проведет приём граждан.

Запись на приём проводится до 16 января 2017 года по телефону: (343) 359-05-51, либо по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.14, каб. №. 109.