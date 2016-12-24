Чемпионами России в парном катании стали Ксения Столбова и Фёдор Климов

Только что закончилась произвольная программа парного фигурного катания. Первое место с суммой баллов 220,12 заняли Фёдор Климов и Ксения Столбова.

Серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (219,19) и бронза у Натальи Забияко и Александра Энберта (201,91).

Пара из Екатеринбурга Елизавета Жук и Егор Бритков заняли девятое место с суммой 161, 24.

Произвольная программа спортивных пар не принесла сегодня особых сюрпризов - все лидеры выступали ровно, хотя у всех были ошибки.

Зрители очень поддерживали пару Тарасова - Морозов, которые в этом году выиграли финал Гран-при. Тем более что Ксения и Фёдор допустили серьёзную ошибку на выбросе. Но судьи отдали предпочтение именно олимпийским чемпионам - Столбовой и Климову.

Некоторые в зале даже освистали это судейское решение, да и сами Тарасова и Морозов были очень расстроены, однако после проката сказали, что устали после предыдущих соревнований. Что касается пары из Свердловской области, то Елизавета и Егор были сегодня очень хороши для своего уровня. Олимпийский чемпион Максим Траньков, который комментировал проката, даже сказал, что за долгое время в России наконец-то появилась очень сильная парница.