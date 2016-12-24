Последствия снегопада в Екатеринбурге ликвидируют 700 дорожников на 500 машинах

24 декабря 2016, 17:47 / Земства

В течение суток коммунальщики Екатеринбурга задействуют в уборке улиц почти 500 единиц техники и около 700 дорожных рабочих. По информации администрации уральской столицы, в субботу, 24 декабря на улицы города уже вышли 200 спе­ци­али­зи­ро­ван­ных машин и 500 рабочих, в ночь на воскресенье ликвидировать последствия снегопада будут ещё около 300 единиц техники и 200 рабочих.

- По данным метеорологических служб, 24-го и в ночь на 25 декабря в Екатеринбурге ожидается выпадение почти половины от месячной нормы осадков, - сообщила пресс-служба мэрии. - Снегопад в Екатеринбурге будет продолжаться в течение всего текущего дня и предстоящей ночи.

Задействованные службы будут производить прежде всего сгребание снега с проезжей части.

Наблюдать за работой коммунальных машин все желающие могут в режиме онлайн в разделе "Карта уборочной техники" на Официальном портале Екатеринбурга. На карте обозначено местоположение рабочей единицы, ее марка, номер и скорость передвижения.

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