Среди шести отстранённых по подозрению в употреблении допинга лыжников спортсменка из Нижнего Тагила

Спортсменка из Нижнего Тагила Евгения Шаповалова, выступающая за Ханты-Мансийский автономный округ, подтвердила, что находится в статусе временно отстранённой.

- Непонятно, в чем мы виноваты, цитирует Шаповалову интернет портал sportbox. - Ни я, ни остальные отстраненные ребята из сборной. Если вы знаете, как проходит допинг-контроль, всегда при этом присутствует контролёр. Я же ничего не царапала и не повреждала, а вопрос транспортировки - это уже не к нам.

Ранее Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований шесть российских лыжников, но не назвала их имён.

Возможно среди отстранённых есть ещё один свердловчанин – Евгений Белов из Камышловского района, выступающий за Тюменскую область .