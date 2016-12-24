Кубок Константина Ерёменко впервые пройдёт без екатеринбургской «Синары»
24 декабря 2016, 19:35 / Спорт
Объявлен состав участников традиционного международного турнира по мини-футболу на Кубок Константина Ерёменко. Россию на нём будут представлять «Сибиряк», «Дина» и КПРФ.
Впервые в борьбе за трофей, учреждённый Ассоциацией мини-футбола России не примет участие екатеринбургская «Синара» - участник всех трёх предыдущих турниров.
В 2015 году наша екатеринбургская команда была победителем Кубка Ерёменко, ещё дважды становилась призёром турнира.
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