Кубок Константина Ерёменко впервые пройдёт без екатеринбургской «Синары»

Объявлен состав участников традиционного международного турнира по мини-футболу на Кубок Константина Ерёменко. Россию на нём будут представлять «Сибиряк», «Дина» и КПРФ.

Впервые в борьбе за трофей, учреждённый Ассоциацией мини-футбола России не примет участие екатеринбургская «Синара» - участник всех трёх предыдущих турниров.

В 2015 году наша екатеринбургская команда была победителем Кубка Ерёменко, ещё дважды становилась призёром турнира.