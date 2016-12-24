Чемпионкой России по фигурному катанию среди женщин стала Евгения Медведева

Подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева стала чемпионкой России. Она набрала в сумме 233.57 баллов

Серебро у дебютантки взрослого чемпионата Алины Загитовой (221.21)- кстати, они с Женей тренируются в одной группе. На третьем месте - Мария Сотскова (219.90).

Тройка лидеров

Евгения и Мария будут представлять Россию на чемпионате Европы. Алина пока не может выступать на международных соревнованиях среди взрослых - ей ещё не исполнилось 15 лет. Скорее всего, на чемпионате Европы выступит Анна Погорилая, занявшая четвёртое место с суммой 215.62.

После проката Евгению Медведеву спросили, трудно ли выступать, когда буквально на пятки наступает следующее поколение.

Женя очень выразительно посмотрела на подругу по команде и ответила, что такой уровень конкуренции её очень радует и только подстёгивает выступать лучше.

К слову, Медведева сегодня впервые исполнила сложнейший каскад из трёх прыжков в три оборота.

Алина от неё не отстаёт - она абсолютно все прыжки в своей программе исполняет во второй половине.