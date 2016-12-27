Губернатор поздравил представителей МЧС России с Днём спасателя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил спасателей, работников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником – Днём спасателя, отмечаемым 27 декабря.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, только в нынешнем году уральские спасатели участвовали в ликвидации 4 ЧС, более 150 чрезвычайных происшествий, свыше 4 тыс. пожаров.