В центре Екатеринбурга снова появились абажуры Тимофея Ради

В Екатеринбурге в ночь с 26 на 27 декабря перед Оперным театром появились яркие оранжевые абажуры на фонарях. Уличный художник Тимофей Радя в пятый раз украсил проспект Ленина перед новогодними праздниками.

"Пять лет - одна традиция", - подписал Тимофей Радя в социальных сетях фотоснимок абажуров.

Добавим, в первый раз абажуры на фонарях в сквере напротив Оперного театра горожане увидели в 2013 году. Во второй раз - в начале 2014 года, в третий - 12 января 2015 года. И в 2016 году также 12 января, затем к весне яркие украшения исчезли.

Фото: социальные сети