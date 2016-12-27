Житель Невьянска укусил полицейского и попал в колонию

Невьянский городской суд приговорил местного жителя Владимира Мартынова к лишению свободы на 1 год за то, что он при задержании укусил полицейского.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 26 июля 2016 года Владимира Мартынова доставили в дежурную часть отделения полиции № 13 МО МВД России "Невьянский". Поскольку в этот момент он был сильно пьян, то при проведении личного досмотра умышленно укусил помощника оперативного дежурного за правое предплечье. В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Дело усугубилось тем, что у этого же гражданина имеется неотбытое наказание по приговору Невьянского городского суда от марта 2015 года. В итоге суд определил, что Владимир Мартынов проведёт 3 года в исправительной колонии общего режима.