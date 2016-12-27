Среди свердловских спасателей объявлена повышенная готовность до середины января

Свердловские спасатели приведены в режим повышенной готовности до 9.00 15 января 2017 года. Безопасность новогодних праздников круглосуточно будут обеспечивать порядка 1 тысячи сотрудников МЧС и 330 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МСЧ.

- В Главном управлении и подразделениях организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий. Организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведены проверки наличия резерва оборудования и материалов, необходимых для предотвращения ЧП, - пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Свердловские спасатели будут ежедневно дежурить в местах проведения массовых праздничных мероприятий, они проконтролируют соблюдение противопожарного режима на 737 объектах. Мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях круглосуточно осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области