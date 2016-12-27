В 2017 году на развитие стройкомплекса Среднего Урала израсходуют 17,4 миллиарда рублей

В будущем году на реализацию госпрограммы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года" истратят 17,4 млрд рублей.

Постановление регионального правительства, уточняющее финансовые показатели этой программы, опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Согласно этому документу, областной бюджет выделит на развитие стройкомплекса Среднего Урала 1,9 млрд рублей. Из федеральной казны поступит около 0,5 млрд рублей, из местных бюджетов — 2,44 млрд рублей, из внебюджетных источников — 12,54 млрд рублей.