Екатеринбуржец Сергей Карякин представит Россию в гонке квадроциклов "Дакар - 2017"

Екатеринбуржец Сергей Карякин примет участие в ралли-марафоне "Дакар-2017", который пройдёт со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Гонщик в пятый раз станет единственным представителем России в гонках на квадроциклах, сообщает пресс-служба УрФУ.

Для победы Сергей Карякин вместе с командой собрал новый квадроцикл.

- Мы облегчили вес, уменьшили размер радиатора, на этот раз у меня будет с собой запасное колесо, которого у меня не было в прошлом году на Дакаре. По краям квадроцикла сделаны самодельные топливные баки. В стандартном объём 11 литров, у нас — 41 литр. Этого хватит на 300 километров. Самое замечательное в том, что вся эта система качает топливо одним насосом. Обычно ставится докачивающая помпа, которая часто ломается, а у нас она одна, и все три бака соединены в один сосуд. Также и масляный бак: обычный — 1 литр, у нас — 3 литра, — рассказал пресс-службе УрФУ Сергей Карякин.

В прошлом году российский квадроциклист занял четвёртое место на ралли "Дакар-2016". Главными конкурентами в этом году он считает поляка Рафала Соника и Игнасио Касале из Чили.

Фото: Сергей Карякин, социальные сети