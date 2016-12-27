Водолазы нашли "чёрный ящик" разбившегося Ту-154

В воскресенье, 25 декабря, самолёт Ту-154, летевший из России в Сирию, упал в Чёрное море в районе Сочи. На борту находились 92 человека. Сегодня утром водолазы нашли "чёрный ящик" разбившегося лайнера, сообщает ТАСС.

- В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один "черный ящик". Он поднят из воды, его доставят в Москву , - сообщили информагенству ТАСС.

Стало известно, что тела трёх погибших и большое количество останков обнаружены в районе крушения самолёта. Версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается как приоритетная.

Напомним, на борту самолёта Ту-154 находились восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое госслужащих, директор организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, девять сотрудников СМИ и 64 сотрудника ФБГУ "Ансамбль имени Александрова". В Екатеринбурге именем Елизаветы Глинки назовут хоспис, Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова. Уральские журналисты почтили память коллег, погибших при крушении Ту-154 в Сочи.