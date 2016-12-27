Оправдательный приговор "приморским партизанам" отменён

Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу банды молодых людей, нападавших на милиционеров в 2009 году, сообщает пресс-служба суда. Таким образом, суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры. Теперь дело будет направлено на рассмотрение в Приморский краевой суд, но уже в ином составе суда.

В июле 2016 года Приморский краевой суд вынес оправдательный приговор пяти подсудимым по этому делу. Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт, посчитав, что убийства четырёх местных жителей-наркодилеров не были доказаны. В зале суда были освобождены Вадим Ковтун и Алексей Никитин. Ещё трое подсудимых - Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире жилого дома. Двое бандитов - Андрей Сухорада и Александр Сладких - сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали перед судом.

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года осуждённые обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам этого громкого процесса, а также полностью отменил приговор в отношении Никитина и Ковтуна, вернув материалы в Приморье для повторного суда по эпизоду с разбойным нападением и убийством четырех человек.