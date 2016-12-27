Фонд "Сколково" проведёт в Екатеринбурге конкурс инновационных проектов

Фонд "Сколково" проведёт в Екатеринбурге Стартап-тур "Открытые инновации" 6 и 7 апреля 2017 года. Итогом станет участие в ежегодной российской конференции для технологических предпринимателей, инновационных компаний и инвесторов "Startap Village" в июне, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций и развития.

- Для участия в конкурсе принимаются проекты по трём сферам деятельности: биомедицинские, индустриальные, информационные технологии. Посетителей бесплатных семинаров Стартапа ждут обзор глобальных технологических трендов, векторов развития бизнеса и навыков, которые для этого необходимы, совершенствование профессиональных и личных качеств предпринимателей, - пишет пресс-служба министерства инвестиций и развития Свердловской области.

В 2017 году Стартап-тур "Открытые инновации" при поддержке правительства РФ пройдёт в 11 российских городах, а также Казахстане, Армении и Азербайджане.

Добавим, Стартап-тур – федеральный проект по поиску перспективных инновационных проектов, развитию компетенций начинающих команд, популяризации инновационного предпринимательства в России и странах СНГ.

Для участия в Стартап-туре в Екатеринбурге необходимо подать заявку до 15 марта.