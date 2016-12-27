Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжаловал арест

Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжаловал свой арест на два месяца. Защита Александра Новикова также опротестовала решение о домашнем аресте музыканта на два месяца, сообщили "Областной газете" в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, барда Александра Новикова обвиняют в мошенничестве, связанном с деньгами пайщиков строящегося посёлка "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге. По делу проходит также экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Ущерб оценивается в 36 млн рублей.

Строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила свое существование в конце 2015 года.