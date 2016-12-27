Интересы обманутого риелтора защитил Свердловский областной суд

4 часа назад
В крымском Судаке установили памятник, подаренный свердловчанами
Вчера на центральной площади Судака (Крым) состоялась церемония открытия подаренного свердловчанами памятника покровителю города Стефану Сурожскому.
4 часа назад
В ДТП за год погибли 24 ребёнка
Вчера, 28 декабря, начальник Управления ГИБДД по Свердловской области полковник полиции Юрий Дёмин провёл пресс-конференцию, на которой огласил данные 2016 года.
4 часа назад
Владимир Путин призвал прибраться в стране
Следующий, 2017 год в стране объявлен Годом экологии. Во вторник, 27 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Госсовета, где обсуждалось экологическое развитие России в интересах будущих поколений. Открывая заседание, Президент страны Владимир Путин заявил, что откладывать эту тему на потом уже невозможно.
6 часов назад
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Олег Валентинович ЗАБРОДИН, главный нарколог Свердловской области, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
В 2016 году мы закончили формировать реабилитационный центр «Урал без наркотиков» — он вышел на полную мощность: в трёх его отделениях в Каменске-Уральском, Карпинске и Екатеринбурге работают 115 коек. Сейчас он работает ритмично, выполняя поставленные ему задачи. Мы сформировали полный цикл наркологической помощи населению, который состоит из этапов диагностики, лечения и реабилитации. Создали и реестр негосударственных учреждений социальной реабилитации для людей, страдающих от токсических зависимостей. В апреле произошло важное событие для меня лично — я возглавил профсоюзную организацию медиков и начал заниматься ещё и защитой прав работников здравоохранения в сфере охраны и условий труда, а также зарплаты.
6 часов назад
На Среднем Урале —эпидемия гриппа?
За минувшую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 38 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Эпидемический порог превышен во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет.
6 часов назад
Уральский «Сириус»*
Директор Дворца молодёжи Константин Шевченко рассказал «ОГ», как в регионе будет организована работа с одарёнными детьми.
7 часов назад Реклама
Открытый на Урале минерал назвали в честь горного инженера Владимира Воронцова
Впервые в новом столетии на Северном Урале был открыт неизвестный доселе науке минерал
7 часов назад
Людям на смех!
Научная статья про символ 2017 года
8 часов назад
Девушка с обложки: в чём секрет молодости Алёны Григорян?
Феномен молодости и красоты Алёны Григорян — то, что удивляет многих мужчин и женщин Екатеринбурга. Её фото в «Фейсбуке» заставляют восхищаться, завидовать и недоумевать. В свои 47 лет Алёна выглядит в два раза моложе.
23 часа назад
16 лет назад на Ганиной Яме был основан монастырь
В 2000 году на месте уничтожения останков членов царской семьи был учреждён мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, сегодня более известный как монастырь на Ганиной Яме.