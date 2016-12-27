Интересы обманутого риелтора защитил Свердловский областной суд

Екатеринбургский риелтор не получил гонорар в размере 80 тыс. рублей за поиск покупателя 3-комнатной квартиры. Октябрьский районный суд взыскал с клиентки агента 104 тыс. 615 рублей. Свердловский областной суд признал законность решения, сообщает пресс-служба облсуда.

- В феврале 2015 года жительница Екатеринбурга заключила с риелтором договор о продаже 3-комнатной квартиры на улице Баумана. Разместив рекламное объявление в Интернете и печатных изданиях, специалист к осени уже нашёл покупателей и подготовил предварительный ипотечный договор купли-продажи жилья. В середине декабря риелтор узнал, что сделка с найденными покупателями состоялась без него. Он обратился в суд, чтобы взыскать с клиентки сумму по договору оказания услуг, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с ответчицы 104 тыс. 615 рублей: 80 тыс. рублей – вознаграждение по договору оказания услуг, 4 тыс. 615 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами и 20 тыс. рублей – расходы на оплату услуг представителя в суде.

Ответчица обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд, проверив законность решения, не нашёл оснований для его отмены.