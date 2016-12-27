Россияне назвали главные события года

27 декабря 2016, 12:34 / Общество

Накануне новогодних праздников Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) попросил 1600 человек из 46 регионов страны назвать самые запомнившиеся события года.

Главное в политике.

Самым значимым мировым событием 2016 года 33% опрошенных назвали войну в Сирии. На второе место встали президентские выборы в США, увенчавшиеся победой Дональда Трампа. Это событие назвал главным 31% россиян.

Допинговый скандал в связи с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро упоминался сразу в трёх рейтингах ВЦИОМ. Среди главных мировых событий года он оказался на третьей строчке (13%), среди основных событий в России — на втором (7%), а среди скандалов года — на первом (18%)

Наиболее значимым событием внутри России стали состоявшиеся в сентябре выборы в Государственную Думу: такой точки зрения придерживаются 10% опрошенных.

Политиком года 64% россиян назвали Президента РФ Владимира Путина. На втором месте с большим отрывом — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (18%). Третью позицию разделили между собой лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны РФ Сергей Шойгу — по 8%.

Главное в культуре.

Писателя года по итогам опроса выбрать не удалось. Как выяснилось, у россиян нет единого мнения по этому поводу. Даже лидеры рейтинга Дарья Донцова и Татьяна Устинова набрали всего лишь по 3% и 2%.

Впрочем, при выборе лучших актёров года ситуация оказалась не намного лучше. Лидеры — Данила Козловский и Сергей Безруков завоевали симпатию только 5% россиян. Константин Хабенский, Владимир Машков, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев со своими 3% (у каждого) разделили вторую строчку рейтинга.

Примерно такая же ситуация и с музыкантами. На первом месте — Филипп Киркоров с 7%, на втором — Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачева (по 4% у каждого).

Лучшим кинофильмом стала лента "28 панфиловцев" (5%). На второе место поднялся "Экипаж" (4%). Третью строчку рейтинга разделили между собой "Ледокол" и "Сталинград" — по 2%.

Самым популярным сериалом стал "Мажор" (8%). На второй позиции — "Тайны следствия" (5%), на третьем — "След" и "Универ" (по 4%).

Наиболее интересной телевизионной программой оказалось ток-шоу "Пусть говорят" (11%). На втором месте — "Новости" Первого канала (8%), на третьем — шоу "Голос" (6%).

Главное в спорте

При выборе лучших спортсменов года симпатии россиян проявились более чётко. На первом месте — Елена Исинбаева (8%), на втором — Антон Шипулин (5%), на третьем — Александр Овечкин и Александр Поветкин (по 3% у каждого).

Инфографика: ВЦИОМ

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