Екатеринбургская гордума приняла бюджет города на 2017 год

Сегодня депутаты Екатеринбургской гордумы приняли в окончательном чтении бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, доходы муниципальной казны в будущем году составят около 33,26 млрд рублей. Причём около половины от этой суммы поступит из федерального и областного бюджетов.

Расходы городского бюджета в 2017 году будут равны 34,13 млрд рублей. Это значит, что бюджетный дефицит достигнет 5% от размера доходов.

Львиная доля расходов (свыше 70%) уйдёт на социальные нужды, причём более 52% — на образование.