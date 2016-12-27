Уральским автоперевозчикам запретили высаживать детей из транспорта в морозы

Министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков направил во все муниципалитеты Среднего Урала письма, запрещающие высаживать детей из общественного транспорта в морозы.

Как сообщает областной департамент информполитики, такое решение принято в соответствии с поручениями министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.