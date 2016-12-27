Евгений Гурарий назначен заместителем руководителя администрации губернатора

27 декабря 2016
Евгений Куйвашев назначил куратора 11 проектных офисов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Евгения Гурария заместителем руководителя администрации губернатора. На своей должности он будет курировать проектные офисы, которые создаются в области в рамках реализации 11 приоритетных стратегических направлений, озвученных Президентом РФ.
27 декабря 2016
Год большого переезда
Программа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в большинстве муниципалитетов выполена.
26 декабря 2016
Планов больше, чем на один год
Губернатор дал понять, что готов к выборам, но решение будет зависеть от президента
26 декабря 2016
Качканарские дороги завели городской бюджет в тупик
В Качканаре принятие бюджета идёт по драматическому сценарию. Большинство претензий, высказанных депутатами разработчикам главного финансового документа в первом чтении, так и не были услышаны администрацией.
26 декабря 2016
Свердловские единороссы избрали своего лидера до 2021 года
В субботу, 24 декабря, в ходе XXX внеочередной отчётно-выборной конференции свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий был переизбран на должность секретаря регионального отделения
26 декабря 2016
Евгений Куйвашев подвел итоги социального-экономического развития региона за год
На традиционной пресс-конференции 26 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги социального-экономического развития региона за уходящий год и рассказал о планах на будущее.
23 декабря 2016
Разговор с Президентом: самое важное
За четыре часа пресс-конференции вопросы Владимиру Путину задали 47 журналистов из 1 400 присутствовавших. «ОГ» выбрала самые интересные темы.
23 декабря 2016
Виктор Шептий: «Буду выдвигаться»
24 декабря состоится ХХХ конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Действующий секретарь отделения Виктор ШЕПТИЙ отчитается о работе и будет бороться за избрание на новый срок.
23 декабря 2016
Евгений Куйвашев вошёл в топ-40 российских персон года
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял 24-ю строчку из 40 в рейтинге наиболее часто упоминаемых в СМИ российских персон за 2016 год, который составила «Медиалогия».
23 декабря 2016
Депутаты Заречного подняли зарплату мэру
На последнем заседании гордумы Заречного депутаты единогласно проголосовали за повышение должностного оклада нового главы городского округа на 30 процентов. Теперь со всеми ежемесячными премиями и надбавками зарплата главы составит около 85 тысяч рублей. Прежний градоначальник Василий Ланских получал за работу около 67 тысяч рублей (оклад 23 535 рублей).