Евгений Гурарий назначен заместителем руководителя администрации губернатора

27 декабря 2016, 13:49 / Политика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Евгения Гурария заместителем руководителя администрации губернатора.

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Гурарий будет курировать деятельность проектных офисов по 11 приоритетным стратегическим направлениям. Он - выпускник Уральской академии госслужбы, имеет опыт в сфере проектного управления, экспертно-аналитической работы.

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