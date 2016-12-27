Для жителей Михайловска и Верхних Серёг построили новые газопроводы

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Земства
5 часов назад
У ТОРа «Краснотурьинск» появились первые резиденты
Члены межведомственной комиссии одобрили заявки на получение статуса резидентов ТОРа от предприятий «Эпсилон» и «Завод гибких труб «Уралтрубмаш» (входят в ГК «Энергия»)
6 часов назад
Школьники из Масловой уже год не могут переехать в новую школу
Многострадальную школу в деревне Маслова Сосьвинского ГО не могут запустить уже год
27 декабря 2016
В Нижнесергинском районе пущен крупнейший в году региональный газопровод
Вчера, 27 декабря, 787 семей Нижнесергинского района (305 домовладений Михайловска и 482 дома ГО Верхние Серги) получили возможность подключения к газу. По словам главы регионального министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, запущенный газопровод стал самым крупным проектом газификации жилфонда Свердловской области в 2016 году.
27 декабря 2016
Будущее — за первым!
На Северском трубном заводе, входящем в российский дивизион Трубной Металлургической Компании, отметили 40-летие трубопрокатного цеха №1. Свой юбилей цех встретил кардинальным преображением.
27 декабря 2016
Из-за закрытия клубов в Ачитском ГО жители встретят Новый год на площади
Сразу в трёх населённых пунктах Ачитского ГО накануне Нового года приостановили свою деятельность поселковые клубы: по решению суда на 90 суток из-за нарушений противопожарной безопасности прекратили работу учреждения в посёлках Ачит, Уфимский и в селе Карги. Местные жители озабочены, что теперь им негде будет встретить Новый год, а в перспективе они и вовсе лишатся клубов.
26 декабря 2016
В дорогу до Серебрянки уложили 11 миллионов рублей
Вопрос о бедственном состоянии дороги до села Серебрянка, заданный уральским журналистом Максимом Румянцевым на пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина, опоздал на год. Конечно, дорога за это время не стала трассой премиум-класса, но поддерживается в рабочем состоянии. Поспособствовали этому как засушливое лето, так и 11 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета.
26 декабря 2016
Очередь на стройку
Где в 2017 году появятся новые школы?
23 декабря 2016
В Кушве расселили замёрзший дом
Вчера утром в Кушве к бывшему общежитию по Гвардейцев, 10 подъехали машины с грузчиками. Всех жильцов, согласившихся пере-ехать в маневренный фонд, эвакуировали из дома, где с начала морозов нет ни отопления, ни других признаков коммунальной цивилизации.
22 декабря 2016
В Чусовом разглядели «След крокодила»
В клубе села Чусовое (Шалинский ГО) прошла региональная кинопремьера. Летом киностудия «Три Д» детской парусной флотилии «Флагман» вела в селе съёмки фильма по рассказу Владислава Крапивина «След крокодила» и теперь решила показать сельчанам результат своей работы.
22 декабря 2016
В Красном Яре ушёл под лёд КамАЗ
В посёлке Красный Яр Серовского ГО ушёл под лёд КамАЗ — автомобиль не могут вытащить уже 13 дней. ЧП произошло на реке Сосьве, где на сегодняшний день ведутся работы по обустройству ледовой переправы.