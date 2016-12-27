Для жителей Михайловска и Верхних Серёг построили новые газопроводы

27 декабря 2016, 14:08 / Земства

Сегодня состоялась церемония пуска объектов газовой инфраструктуры для жителей Михайловска и Верхних Серёг.

Как сообщает областной департамент информполитики, благодаря сдаче в эксплуатацию этих объектов возможность подключения к голубому топливу появилась у 787 семей.

На строительство газопровода в Михайловске израсходовано 18 млн рублей, 17 млн из которых выделил областной бюджет. А общие расходы на строительство газовой инфраструктуры в Верхних Сергах достигли 32 млн рублей, 31 млн из которых поступили из региональной казны.

По словам областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, газопровод в Верхних Сергах стал самым крупным проектом газификации жилого фонда на Среднем Урале в 2016 году.

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