В нидерландском СМИ появилась статья о Борисе Ельцине

27 декабря 2016, 17:08 / Общество

Вчера, 26 декабря, в ежедневной нидерландской газете "NRC Handelsblad" появилась статья о Борисе Ельцине, приуроченная к 25-летию распада Советского Союза. Об этом сообщила уральский журналист Лариса Рытвина в социальных сетях. 

Голландский корреспондент Стивен Дерикс приводит в статье комментарии людей, лично знавших первого Президента РФ Бориса Ельцина. Среди них Лариса Рытвина и её муж Виктор Рытвин. 

"Ельцин связан со всем, что было плохого в девяностых годах. Россияне забывают, сколько они обязаны первому Президенту России. Ельцин создал огромные возможности для саморазвития. Но люди не простили ему неопределённости, которые сопровождали его", - рассказала нидерландской газете "NRC Handelsblad" уральский журналист Лариса Рытвина.

Добавим, Лариса Рытвина взяла интервью у Бориса Ельцина в 1989 году и опубликовала его первую политическую биографию в газете "Клип". 

"Самая интересная фотография в конце текста. Угораздило оказаться на одной полосе с двумя президентами", - прокомментировала выход текста Лариса Рытвина в социальных сетях.

Фото: www.nrc.nl

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