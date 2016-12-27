В Екатеринбурге могут пройти бои с участием Егора Мехонцева и Микки Рурка

27 декабря 2016, 15:20 / Спорт

В феврале-марте в Екатеринбурге планируется провести очередную серию громких боксёрских поединков. Как сообщил ТАСС менеджер Вадим Корнилов, могут состояться поединки с участием олимпийского чемпиона 2012 года Егора Мехонцева и американского киноактёра Микки Рурка.

Микки Рурк провёл в 1991-1994 годах на профессиональном ринге восемь боёв (шесть побед, две ничьих) а в ноябре 2014 года провёл выставочный поединок в Лужниках, в котором одержал победу нокаутом.

О боксёрских возможностях 64-летнего Рурка эксперты отзываются скептически, отмечая, что поединок с его участием скорее любопытное шоу, чем спортивное событие. Можно провести параллель с известным, но уже возрастным бойцом ММА Джеффом Монсоном, который в мае этого года продержался всего 31 секунду против екатеринбуржца Ивана Штыркова. 

Впервые идея боя в Екатеринбурге с участием Мики Рурка была высказана в апреле этого года, поединок с участием звезды Голливуда планировался на лето.

Гораздо интереснее со спортивной точки зрения может быть бой с участием Егора Мехонцева - 32-летний уроженец Асбеста дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2013 года и победил в двенадцати боях подряд, но в августе этого года впервые потерпел поражение. На Урале Мехонцев после перехода в профессионалы пока не выступал — десять его боёв прошли в США, два в Макао и один в Москве. На данный момент выступающий в полутяжёлом весе Егор Мехонцев занимает 46-е место в мире (8-е среди российских боксёров) по версии портала BoxRec.

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