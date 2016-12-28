Хоккеист "Автомобилиста" забросил самую быструю шайбу на Кубке Шпенглера, но команда все равно проиграла

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" проиграли и во втором матче на международном турнире Кубка Шпенглера в Швейцарии. На этот раз чешскому "Маунтфилду" со счётом 3:4.

Нападающий "Автомобилиста" Дмитрий Моня открыл счёт в матче уже на 31-й секунде. Еще раз "лоси" вышли вперёд в конце второго периода, когда новичок команды Станислав Чистов реализовал большинство - 3:2.

Исход матча решили две шайбы, заброшенные чехами с интервалом в три минуты в конце третьего периода. По две шайбы у "Маунтфилда" на счету Рихарда Ярушека и Романа Кукумберга, у "Автомобилиста", кроме Мони и Чистова, отличился Анатолий Голышев.

Завтра "Лугано" и "Маунтфилд" в матче между собой определят победителя группы Торриани, который напрямую попадёт в полуфинал, а "Автомобилисту" предстоит сыграть четвертьфинальную игру.