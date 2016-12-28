В УрФУ создаётся 13 инновационно-внедренческих центров

В Уральском федеральном университете создаются 13 инновационно-внедренческих центров. Об этом шла речь на состоявшемся в Москве заседании Наблюдательного совета УрФУ, участие в котором принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, восемь таких центров уже сформированы, а ещё пять находятся в процессе создания.

- Правительством области уже вложено 1,7 миллиарда рублей для создания технопарка как презентационной площадки инновационных разработок. Достичь наибольшей отдачи от произведённых вложений возможно только путём углубления интеграции с известными научными школами, значительная часть которых сосредоточена в УрФУ. Мы рассчитываем, что в 2017 году на базе технопарка будет проведён ряд совместных мероприятий, способствующих взаимодействию промышленных предприятий и университета, направленных на внедрение в промышленное производство наиболее перспективных разработок УрФУ, - подчеркнул Евгений Куйвашев.