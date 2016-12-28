За минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 38 тысяч свердловчан
28 декабря 2016, 10:46 / Общество
За неделю с 19 по 25 декабря гриппом и ОРВИ заболели 38 тыс. свердловчан. Показатель составляет 93,5 на 10 тыс. человек, что выше уровня прошлой недели на 11%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в Режевском ГО, ГО ЗАТО Свободный, МО Ирбит, Волчанском ГО, Верхнесалдинском ГО.
- В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 18,1 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 136 на 10 тыс. населения, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 16%, выше среднеобластного показателя на 45%, эпидемический порог превышен среди граждан всех возрастов, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
По состоянию на 23 декабря, по области частично приостановлен образовательный процесс в 38 школах – закрыто 116 классов, в 76 детсадах закрыто 89 групп. Полностью приостановлено обучение в десяти школах, трёх ДОУ, одном интернате.
Эпидемиологи рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики:
- следить за образом жизни: бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим работы и отдыха;
- мыть руки с мылом после посещения общественных мест, туалетов и перед едой;
- по согласованию с врачом принимать витамины, которые способствуют повышению сопротивляемости организма;
- пользоваться защитными медицинскими масками при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте;
- при появлении признаков заболевания обращаться за медпомощью (вызывать врача на дом);
- соблюдать "этикет больного".