За минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 38 тысяч свердловчан

За неделю с 19 по 25 декабря гриппом и ОРВИ заболели 38 тыс. свердловчан. Показатель составляет 93,5 на 10 тыс. человек, что выше уровня прошлой недели на 11%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в Режевском ГО, ГО ЗАТО Свободный, МО Ирбит, Волчанском ГО, Верхнесалдинском ГО.

- В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 18,1 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 136 на 10 тыс. населения, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 16%, выше среднеобластного показателя на 45%, эпидемический порог превышен среди граждан всех возрастов, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По состоянию на 23 декабря, по области частично приостановлен образовательный процесс в 38 школах – закрыто 116 классов, в 76 детсадах закрыто 89 групп. Полностью приостановлено обучение в десяти школах, трёх ДОУ, одном интернате.

Эпидемиологи рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики: