В 2017 году на Среднем Урале отремонтируют четыре гидроузла

В будущем году на Среднем Урале завершится ремонт Новоуткинского, Сылвинского, Шишинского и Штангового гидроузлов. О решении таких экологических вопросов шла речь на заседании Госсовета, которое в Кремле провёл Президент России Владимир Путин.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этом совещании принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. Вопрос исключительно важный для повышения эффективности, прежде всего, всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала регионов — с другой, — сказал на заседании Владимир Путин.

Одна из наиболее актуальных экологических проблем для Среднего Урала — обеспечение свердловчан качественной питьевой водой и предотвращение затопления населённых пунктов из-за разрушения плотин. Помимо ремонта четырёх гидроузлов, на будущий год в нашем регионе запланировано начало реконструкции гидросооружений в Кушвинском городском округе. Кроме того, руководство региона намерено приступить к решению проблем питьевого водоснабжения Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и новых микрорайонов Екатеринбурга.