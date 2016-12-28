Бортовые самописцы разбившегося армейского Ту-154 указали на технические проблемы и ошибку экипажа

Расшифрованный во вторник, 27 декабря, параметрический самописец разбившегося в воскресенье под Сочи пассажирского лайнера Ту-154 Минобороны РФ указал, что при отрыве от полосы у самолёта не убрались закрылки. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию катастрофы.

- Согласно предварительному анализу данных, полученных с "чёрного ящика", развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков, - сообщает издание. - Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолёта.

При этом, как отмечают эксперты, неубравшиеся закрылки - ситуация хоть и малоприятная, но не критическая: порядок работы лётчиков при неубранных закрылках описан в руководстве по эксплуатации самолёта и систематически отрабатывается на тренажёрах. Возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте лётчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолёта, докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета. При этом возврат происходит на малой скорости, чтобы отклонённые плоскости не оторвало встречным потоком. Если пилоты Ту-154 действительно слишком сильно забрали на себя штурвал и допустили касание воды хвостовой частью самолёта, то это подтверждает показания очевидца трагедии о том, что самолёт в последние секунды двигался "как мотоциклист на заднем колесе".

Стоит отметить, что официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила накануне, что помимо показаний этого и других очевидцев в распоряжении следствия имеется и видеозапись, на которой запечатлён весь короткий полёт лайнера от взлёта до падения. При этом в СКР как содержание видеозаписи, так и сведения, полученные экспертами с бортового самописца, не комментируют.